Ciclismo – La Nippo Vini Fantini Faizanè si prepara al Giro dell’Appennino: ultimo appuntamento prima del Giro d’Italia

La Nippo Vini Fantini Faizanè ha ultimato i preparativi per il Giro dell’Appennino, ultimo appuntamento prima del Giro d’Italia

Ultimi appuntamenti ufficiali per il team prima delle due competizioni più importanti della stagione, il Giro d’Italia e il Tour of Japan. Domenica si correrà l’ultimo importante appuntamento italiano prima della Corsa Rosa. 7 gli #OrangeBlue al via del Giro dell’Appennino.

Domenica 28 aprile si correrà l’ottantesima edizione del Giro dell’Appennino, la storica competizione avrà partenza da Serravalle e arrivo nella città di Genova. Saranno 7 gli #OrangeBlue al via della competizione che rappresenta l’ultima gara ufficiale prima di due appuntamenti chiave per il team, il Giro d’Italia e il Tour of Japan.

LA FORMAZIONE.

Il team NIPPO Vini Fantini Faizanè ci tiene a ben figurare in una gara importante e storica del calendario italiano con arrivo nella Regione Liguria, dove la squadra ha la sua sede legale ed operativa. Come sempre il Giro dell’Appennino sarà aperto a diversi scenari con possibilità di arrivi solitari e di volate ristrette, per questo la formazione #OrangeBlue si comporrà di atleti adatti a entrambe le eventualità, con Marco Canola, Nicola Bagioli e Sho Hatsuyama potranno essere frecce importanti per il team per arrivi ristretti e gli scalatori Ivan Santaromita, Hideto Nakane, Alejandro Osorio e Ruben Acosta pronti per i settori più duri.

La formazione completa: Marco Canola, Nicola Bagioli, Sho Hatsuyama, Hideto Nakane, Ivan Santaromita, Alejandro Osorio, Ruben Acosta.

Valuta questo articolo