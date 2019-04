Abarth 124 rally vince nel giorno del 70° anniversario della Casa dello Scorpione

Il settantesimo anniversario di Abarth è stato suggellato dal nuovo successo di una vettura dello Scorpione. Nel Rallye Tour de Corse, valido per il Campionato Mondiale Rally e seconda prova della Coppa FIA R-GT, l’Abarth 124 rally degli italiani Enrico Brazzoli e Manuel Fenoli si è infatti imposta nella categoria R-GT, precedendo i polacchi Petr Nesetril e Jiri Cernoch. Terzo posto per un’altra Abarth 124 del team Bernini Rally, condotta dagli italiani Alberto Sassi e Fabio Cangini.

Per Brazzoli questo è il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto nel Rallye di Montecarlo e ora il pilota italiano è primo a punteggio pieno nella classifica della Coppa FIA R-GT, in pratica il mondiale delle Gran Turismo. Nel difficile percorso del Tour de Corse Brazzoli ha dominato la categoria, imponendosi in tutte le 12 prove speciali disputate. La sua Abarth 124 rally ha permesso di ottenere un risultato importante per il campionato, che si articola su 8 gare. Il prossimo appuntamento è il Rallye di Sanremo, in programma in Liguria il 12 e il 13 aprile.

Enrico Brazzoli: “Siamo molto contenti: è buona anche la seconda e portiamo a casa altri 25 punti. E’ stata una gara dura, abbiamo cercato di acquisire sempre più feeling con la macchina che è stata strepitosa, non abbiamo avuto nessun tipo di problema assolutamente. Grazie al lavoro del team Bernini la vettura è stata fantastica: stiamo migliorando, guardiamo avanti e pensiamo alla gara di casa di Sanremo“.

Alberto Sassi: “Sono molto soddisfatto di aver terminato all’esordio su una macchina nuova, più veloce e impegnativa rispetto ad una R3T“.

Una vittoria emblematica che, nel giorno dell’anniversario della fondazione dell’Abarth, ricorda gli oltre 10.000 successi assoluti e di categoria ottenuto dai piloti che correvano e corrono oggi sulle vetture dello Scorpione. In passato erano le Abarth 595, 695, 750, 850, 1000 della categoria Turismo e le Gran Turismo e Sport, oggi la vettura vincente per i piloti privati è l’Abarth 124 rally che, nelle sue prime due stagioni di corse, ha ottenuto i successi di categoria, vincendo nel 2018 la Coppa FIA R-GT.

