Sci, combinata femminile di Coppa del mondo: l’ordine di partenza a Crans Montana

Sci, combinata femminile di Coppa del mondo: saranno 4 le azzurre al cancelletto di partenza in quel di Crans Montana

Sono quattro le azzurre al via nella combinata femminile di Coppa del mondo a Crans Montana. Non c’è Sofia Goggia dopo il trionfo in discesa, rivedremo in pista Federica Brignone, Marta Bassino e le due sorelle Delago, Nicol e Nadia. Si comincia alle 10.30 con la discesa, lo slalom che decreterà l’ordine d’arrivo finale è in programma alle 13.30 (diretta tv Raisport).

Ordine di partenza AC femminile Crans Montana (Sui)

1 MOWINCKEL Ragnhild NOR

2 GRITSCH Franziska AUT

3 HOLDENER Wendy SUI

4 MIRADOLI Romane FRA

5 BRIGNONE Federica ITA

6 NUFER Priska SUI

7 SIEBENHOFER Ramona AUT

8 AGER Christina AUT

9 BASSINO Marta ITA

10 DELAGO Nicol ITA

11 GAGNON Marie-Michele CAN

12 GAUCHE Laura FRA

13 LIE Kajsa Vickhoff NOR

14 FERK Marusa SLO

15 IGNJATOVIC Nevena SRB

16 KOPP Rahel SUI

17 BARTHET Anne-Sophie FRA

18 HOERNBLAD Lisa SWE

19 REMME Roni CAN

20 HAASER Ricarda AUT

21 SIMARI BIRKNER Macarena ARG

22 MERRYWEATHER Alice USA

23 DORSCH Patrizia GER

24 ORTLIEB Nina AUT

25 HEIDER Michaela AUT

26 ROUX Tifany FRA

27 REISINGER Elisabeth AUT

28 BAILET Margot FRA

29 FLUETSCH Luana SUI

30 GROEBLI Nathalie SUI

31 RAEDLER Ariane AUT

32 SUTER Jasmina SUI

33 SMALL Greta AUS

34 DELAGO Nadia ITA

35 COLETTI Alexandra MON

