Quelli che il calcio – I Canova ospiti della prossima puntata

RAI2 E RADIO2: I Canova ospiti a “Quelli Che il Calcio” con “Goodbye Goodbye”

Tra gli ospiti della puntata: Melissa Satta, Francesca Brienza, “Roberto Burioni” (Antonio Ornano), “Massimo Giletti” (Ubaldo Pantani); in collegamento Isabella Potì, Boosta e Bruno Pizzul

Dalle ore 21.00 nuova striscia serale domenicale, “QUELLI CHE IL CALCIO DOPO IL TG”, con tutti i momenti migliori della puntata pomeridiana

“Quelli che il Calcio” torna domenica 3 febbraio alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Ospiti della puntata i Canova che si esibiscono con il loro ultimo singolo “Goodbye, Goodbye”, dedicato alla controversa città di Londra. La band indie milanese, già Disco d’Oro con “Vita Sociale”, con questo brano anticipa l’imminente uscita dell’album e si prepara al nuovo tour, al via il 20 marzo dall’Alcatraz di Milano.

Al grande tavolo siedono la showgirl Melissa Satta, la giornalista Francesca Brienza, il comico Dario Vergassola, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, il campione del mondo Fulvio Collovati, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Tanto spazio al divertimento con i comici di Quelli che il Calcio: Ubaldo Pantani si trasforma sia nell’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti che nel presentatore Massimo Giletti, Antonio Ornano per la prima volta impersona l’immunologo Roberto Burioni, la star dei social anti no-vax, Brenda Lodigiani è la spassosa Renella, ballerina del musical “La Bisaccia Incantata”, infine Toni Bonji si sdoppia nell’improbabile commentatore Paride Coccio e nel Professor De Riccardis.

Mimmo Magistroni arriva a Vado Ligure (SV) per la moviola in “4K” dei gol del campionato, con l’aiuto delle calciatrici del Vado FC. Francesco Mandelli invece va nella città di Plovdiv in Bulgaria insieme a Isabella Potì per visitare la Capitale della Cultura Europea 2019, titolo detenuto insieme a Matera.

Rocco Tanica, in compagnia dell’immancabile Porcobello, ora diventato “Daniela”, presiede il Salottino TV da dove commenta la “bella” televisione della domenica, Emanuele Dotto alla postazione tecnica riporta le novità dai campi di Serie A e Melissa Greta Marchetto dalla postazione web condivide invece i più divertenti contributi provenienti dalla rete. Al Pub di Corso Sempione ci sono Federico Russo e i suoi ospiti: l’ex ciclista Dino Zandegù, il comico Herbert Ballerina e la cholita Giulia Coppini, compagna di Giovanni Simeone. La colonna sonora della puntata è affidata invece ai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”.

A raccontare le partite della Serie A dalle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il Calcio”: alle 12:30 per Spal – Torino tocca ad Alessandro Valoti, fratello del calciatore Mattia, e a Boosta dei Subsonica; alle 15:00 per Genoa – Sassuolo presenti l’ex calciatore Claudio Onofri e Sara Peluso, moglie del calciatore Federico; per Udinese – Fiorentina ci sono invece il leggendario telecronista Bruno Pizzul e l’attore e cantautore Lorenzo Baglioni.

Da domenica 3 febbraio, inoltre, il programma si arricchisce di una nuova finestra, dalle ore 21.00 alle 21.20, con la striscia “Quelli che il Calcio dopo il TG”: in 20 minuti tutto il meglio della puntata pomeridiana, con i momenti più divertenti e imperdibili.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Andrea Santonastaso, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 e raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.

Valuta questo articolo