MotoGp – Un fan appoggia la mano sulla spalla di Marquez per una foto: la reazione del campione del mondo [VIDEO]

Un tifoso malese appoggia la mano sulla spalla di Marquez: la pronta risposta dello spagnolo campione del mondo di MotoGp

E’ terminata questa mattina la tre giorni di test sul circuito di Sepang. Sessione tosta per Marc Marquez, che ha guidato la sua Honda ancora non al 100% della sua condizione, ma è riuscito ugualmente a svolgere il lavoro richiesto dai giapponesi.

Il campione del mondo di MotoGp è motivato a tornare in perfetta forma in vista dell’esordio stagionale, ma ha dovuto fare i conti in Malesia con qualche fan troppo invadente. Sta diventando virale sul web infatti un video nel quale un tifosi appoggia la mano sulla spalla di Marquez, per posare con lui per un selfie. Non è mancata un’immediata reazione dello spagnolo della Honda, che ha prontamente tolto la mano del fan.

Visualizza questo post su Instagram Masih dalam proses pemulihan bor:”) Jan asal sentuh🙃 Un post condiviso da Foto dan Video MotoGP🔵 (@motogp_area) in data: Feb 8, 2019 at 3:02 PST

