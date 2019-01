Chiacchiere attorno al ‘falò’ e voli acrobatici: l’allenamento di Valentino Rossi al Ranch è [FOTO]

Valentino Rossi sempre in movimento: dopo le sciate di Madonna di Campiglio il Dottore torna subito sulla moto al Ranch di Tavullia

La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più e le vacanze sono ormai terminate. I campioni delle due ruote, seppur consapevoli di potersi godere un po’ di meritato relax, non conoscono il vero significato della parola riposo, ed anche durante le festività natalizie non hanno rinunciato ad un po’ di sano sport e attività fisica.

C’è chi non ha rinunciato alle sessioni in palestra, chi invece ha preferito tenersi in forma con appassionanti sciate, come Valentino Rossi. Rientrato nella sua Tavullia dalle due settimane di divertimento a Madonna di Campiglio, il Dottore è subito tornato in sella alla sua moto, da cross, per una giornata spettacolare in pista in compagnia dei giovani dell’Academy.

Voli acrobatici e chiacchiere attorno al fuoco per Valentino Rossi ed i giovani piloti della VR46 Academy. “Allenamento con la @vr46ridersacademyofficial al MotoRanch MX Park“, ha scritto sui social il nove volte campione del mondo pubblicando diversi splendidi scatti della giornata.

Visualizza questo post su Instagram Training with the @vr46ridersacademyofficial at the MotoRanch MX Park 📸 @camilss Un post condiviso da valeyellow46 (@valeyellow46) in data: Gen 11, 2019 at 10:48 PST

