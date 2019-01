Calciomercato Lazio: Tare parla di “sfoltimento”, Inzaghi chiede acquisti

Calciomercato Lazio, Simone Inzaghi ed Igli Tare hanno parlato delle possibili mosse del club capitolino nelle prossime ore

Calciomercato Lazio, la squadra di Simone Inzaghi si è messa alle spalle la vittoria sul Novara in Coppa Italia, pronta a rituffarsi sul campionato. In queste ore però si fa un gran parlare anche di mercato, con diverse trattative che stanno animando i tifosi laziali. Si fa ad esempio un gran parlare della possibile cessione di Badelj, ma Simone Inzaghi ai microfoni Rai ha smentito tale ipotesi e chiesto rinforzi: “Badelj ha chiesto la cessione? Nessuno mi ha chiesto personalmente la cessione. È normale che tutti vorrebbero giocare. Spesso mi dispiace addirittura mandare in tribuna qualcuno. Siamo in tanti, adesso vedremo se qualcuno riusciremo a piazzarlo. Mercato in entrata? Qualora ci fosse la possibilità, qualcosa si farà. So che in società stanno lavorando per me. Se faremo qualcosa lo faremo per migliorarci“.

Nel frattempo anche il ds del club Igli Tare ha parlato delle vicende di calciomercato del club. Il dirigente ha ammesso la necessità di mettere a segno qualche cessione, glissando invece in merito ai possibili innesti in fascia come Zappacosta del Chelsea: “Dobbiamo sfoltire un po’ la rosa perché siamo in tanti, è questo il primo acquisto per poter lavorare in serenità- Acquisto sulla fascia destra? Ne parlate voi“.

Valuta questo articolo