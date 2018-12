MotoGp – Augruio speciale a tutta velocità: il messaggio di Valentino Rossi per un felice anno nuovo [VIDEO]

Valentino Rossi e l’augurio di un felice anno nuovo ai fan da Madonna di Campiglio: il Dottore ed il post per i suoi tifosi

Valentino Rossi sta ormai diventando sempre più social. Dopo gli auguri di buon Natale, in versione “Julia Roberts in Pretty Woman”, il Dottore non poteva deludere i suoi tifosi. E’ arrivato infatti poco fa l’augurio di un felice anno nuovo da parte del nove volte campione del mondo.

In vacanza con gli amici a Madonna di Campiglio, Valentino Rossi ha pubblicato un video di una sua bella sciata in snowboard per augurare a tutti i suoi tifosi un felice anno nuovo, salutando quello che sta ormai per terminare: “il miglior modo di finire il 2018. Buon anno a tutti!🍾🥂💫Best way to finish the year. Happy 2019 to everybody 🍾🥂💫“, ha scritto il Dottore.

