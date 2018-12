Si spezza l’egemonia Messi-Ronaldo, Luka Modric vince il Pallone d’Oro 2018 davanti a CR7 e Griezmann

Il centrocampista del Real Madrid si aggiudica l’edizione del 2018, precedendo sul podio Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann

Adesso non ci sono più dubbi, Luka Modric vince il Pallone d’Oro 2018. Il centrocampista croato è il giocatore più forte del mondo, a certificarlo è l’ambito premio ricevuto presso la sede di France Football.

Si spezza dunque la decennale egemonia caratterizzata da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, con il portoghese costretto ad accontentarsi del secondo posto davanti ad Antoine Griezmann. Modric è il primo giocatore croato a vincere il Pallone d’Oro nella storia, nonché il primo della ex Jugoslavia visto che Davor Suker si fermò al secondo posto venti anni fa dietro Zinedine Zidane. Si conferma dunque un anno da incorniciare per il centrocampista del Real, vista la vittoria della terza Champions League consecutiva con la maglia dei blancos. A livello personale poi il Pallone d’oro va ad aggiungersi al Best Fifa men’s player, all’Uefa men’s player of the year, al premio di miglior costruttore di gioco dell’anno dell’Iffhs e al titolo di miglior centrocampista agli Uefa Club Football Awards. Inoltre Modric è stato inserito nella squadra della stagione della Uefa Champions League per il terzo anno consecutivo, nell’undici ideale Fifa Fifpro World XI per la quarta volta di seguito e nell’All Star team del Mondiale.

La top ten della classifica finale:

1. Modric 753 pt

2.Cristiano 476

3. Griezmann 414

4. Mbappé 347

5. Messi 280

6. Salah 188

7. Varane 121

8. Hazard 119

9. De Bruyne 29

10. Kane 25

