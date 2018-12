È ufficiale, nel 2019 Lonato ospiterà il campionato del mondo di tiro a volo

La struttura lonatese ospiterà sia il prossimo campionato del mondo che quello continentale di tiro a volo

Lonato è di nuovo capitale mondiale del tiro a volo. L’assemblea generale della ISSF (International Shooting Sport Federation) riunita a Monaco di Baviera, in Germania, ha assegnato all’Italia l’organizzazione del campionato iridato di tiro a volo, che si terrà nel mese di luglio 2019. La candidatura del Concaverde di Lonato del Garda ha ottenuto 140 voti, contro i 109 di Larnaca (Cipro) e i 14 di Granada (Spagna). Si tratta di una storica “doppietta”, proprio nell’anno che precederà le Olimpiadi di Tokyo 2020, in quanto l’impianto lonatese era già stato designato per ospitare, nel prossimo mese di settembre, gli Europei, che assegneranno otto carte olimpiche, suddivise equamente tra trap e skeet maschile e femminile.

“Siamo onorati della dimostrazione di fiducia da parte delle tante nazioni che hanno appoggiato la nostra candidatura – ha dichiarato Ivan Carella, presidente della struttura ospitante – e lavoreremo sodo affinché questo attestato di fiducia possa rappresentare un ulteriore momento di crescita per un movimento raggiante e vivo come è il tiro a volo, sport in cui l’Italia vanta una consolidata e vincente tradizione. Questo risultato è il frutto dell’ottimo lavoro svolto e dell’organizzazione che Lonato ha sempre cercato di proporre, dentro e fuori le pedane di tiro. Un lavoro che si è andato incrementando nel corso degli anni, durante i quali abbiamo avuto l’onore di ospitare numerosi eventi internazionali, tra cui il primo campionato del mondo riservato agli atleti con disabilità dello scorso ottobre. Ora ci attende una nuova impegnativa impresa e, contando sulla preziosa esperienza accumulata e sul sostegno della Federazione, siamo nuovamente pronti a fare centro“. Si tratta della terza volta che l’impianto lonatese viene scelto per la massima rassegna iridata, dopo i campionati del mondo del 2005 e quello, con record di presenze, del 2015.

“È un grande risultato che l’Italia porta a casa malgrado un clima decisamente difficile – ha commentato Luciano Rossi, presidente della FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo) – La nostra credibilità ha convinto più di tutto il resto. Siamo la Nazione leader in questo sport e lavoreremo per continuare ad esserlo. Il prossimo anno ci aspettano molte sfide organizzative e l’ospitalità italiana regalerà a tutti un’esperienza indimenticabile“.

