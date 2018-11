Short Track, al via la nuova stagione di Coppa del Mondo: si parte nel week-end a Calgary

Tre giorni di grande velocità e di spettacolo assoluto, dal 2 al 4 novembre, per inaugurare un nuovo quadriennio olimpico con vista su Pechino 2022

Prende il via questo fine settimana da Calgary, in Canada, la stagione di Coppa del Mondo 2018-19 di short track. Presente al primo appuntamento del circuito internazionale anche l’Italia che, pur senza la campionessa olimpica Arianna Fontana, porta sul ghiaccio dell’Olympic Oval ben tredici atleti sotto la guida dei due allenatori azzurri Anthony Barthell e Assen Pandov.

Tre giorni di grande velocità e di spettacolo assoluto, dal 2 al 4 novembre, per inaugurare un nuovo quadriennio olimpico con vista su Pechino 2022. Tante le novità per la squadra tricolore, che si affida all’esperienza di Martina Valcepina per ripartire dagli splendidi exploit della scorsa stagione. La valtellinese, capace di conquistare negli ultimi dodici mesi due ori agli Europei di Dresda oltre al secondo posto nella classifica overall continentale, tre podi di Coppa del Mondo e lo splendido argento olimpico nella staffetta di Pyeongchang, guiderà proprio la formazione femminile nella gara a squadre oltre che cimentarsi nelle distanze individuali con grande attenzione alla distanza prediletta, i 500 metri, qui in Canada previsti addirittura in doppia sessione.

Al maschile Yuri Confortola sarà il leader di una formazione chiamata al riscatto dopo la mancata qualificazione della staffetta alle Olimpiadi coreane. Questi gli atleti convocati agli ordini di Pandov e Barthell: Mattia Antonioli (Esercito), Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Andrea Cassinelli (Velocisti Ghiaccio Torino), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena), Davide Viscardi (Esercito), Marco Giordano (C.S. Esercito), Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Sporting Club Pergine), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle) ed Elena Viviani (Fiamme Gialle). (ADNKRONOS)

