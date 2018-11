MotoGp – A tutto Francesca Sofia Novello: “ecco come mi vedo tra 10 anni. Vale? Vivo le gare con adrenalina e… ansia”

Francesca Sofia Novello a 360 gradi: dal lavoro di modella alle paure per i rischi che corre il suo fidanzato Valentino Rossi in pista

Manca poco alla conclusione di un’altra importante, faticosa ma pur sempre soddisfacente, vissuta da protagonista, stagione per Valentino Rossi. Il Dottore ha faticato molto in sella alla M1 e spera che dal prossimo anno la sua squadra possa essere più competitiva, in modo anche da poter cercare di raggiungere il tanto desiderato 10° titolo Mondiale.

La stagione 2018 di Valentino Rossi ha avuto un sapore diverso, grazie alla nuova love story con Francesca Sofia Novello. Intervistata da TuttoMotoriWeb, la bella modella italiana si è raccontata tra passioni, progetti e paure: “ho 25 anni, faccio la modella e vivo in provincia di Milano. Sono nata sotto il segno della Bilancia, ed è un segno che mi caratterizza particolarmente: sono molto pacifica, non mi piace litigare e amo l’equilibrio tra i rapporti. Sono sincera e buona, cosa che spesso rema a mio sfavore! Mi piace stare con gli amici, amo i rapporti puri e sono fedele in amore e in amicizia“.

Iscritta all’università, tra un set fotografico e l’altro, Francesca Sofia Novello studia Giurisprudenza, ma non esclude un futuro da attrice: “il cinema? Non saprei, non ho mai studiato o avuto esperienze in questo mondo. Davanti all’obiettivo mi trovo a mio agio e riesco trasmettere le emozioni che mi vengono richieste, chissà magari riuscirei bene anche davanti a una videocamera“.

Guardando al futuro, Francesca Sofia Novello non si è sbilanciata troppo per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma ha ammesso di volere una famiglia: “tra dieci anni mi vedo mamma e moglie, ma sempre in carriera. Continuerò a fare la modella finché il mio fisico me lo permetterà, poi vedremo!“.

Infine non poteva mancare un commento sul suo fidanzato Valentino Rossi. Francesca Sofia Novello ha raccontato il suo rapporto con la paura di vedere la sua dolce metà in pista ad altissime velocità, aprendo anche una piccola parentesi sul suo futuro nella MotoGp: “quando lavoravo come ombrellina vedevo sempre le gare di Vale e mi dava adrenalina. Ora ovviamente sono coinvolta anche emotivamente quindi certamente oltre all’adrenalina c’è tanta ansia e soprattutto so quanto Vale si impegni e vorrei che arrivasse sempre davanti perché se lo merita. Se decidesse di continuare sarei contenta, so che è la cosa che gli dà più soddisfazione.. e se lui è contento, io lo sono per lui!“.

