Yacht danneggiato e Pier Silvio isolato con la famiglia: il maltempo affligge i Berlusconi

Il maltempo in Liguria causa ingenti danni: danneggiato lo yacht della famiglia Berlusconi ed isolato il castello Bonomi-Bolchini, residenza di Pier Silvio e Silvia Toffanin

Il maltempo a Rapallo ha causato danni ingenti soprattutto al porto ed alle strade. Nel distretto portuale della cittadina ligure è stata una vera e propria ‘strage’ di yacht, tra i quali compare anche quello della famiglia Berlusconi. I guai susseguenti alle piogge abbattutesi sulla Liguria per Silvio ed i suoi cari però non sono finiti qui. A causa del crollo della strada di collegamento con Portofino, la famiglia di Piersilvio Berlusconi, composta dalla moglie Silvia Toffanin ed i due figli, è isolata nella sua dimora. Il castello Bonomi-Bolchini, residenza della presentatrice di Canale 5 e dell’azionista di Fininvest, è isolato, ma è in studio un piano di evacuazione.

