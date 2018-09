Quelli che il calcio – Luca Carboni con l’anteprima del singolo Non Voglio, tanti ospiti domenica su Rai2

RAI2 E RADIO2: Luca Carboni ospite a Quelli che il Calcio con l’anteprima del nuovo singolo “Non Voglio” estratto dal suo ultimo album “Sputnik”. Ospiti della puntata: Melissa Satta, Costantino della Gherardesca, Eleonora Pedron e tanti altri

Torna domenica 23 settembre alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. In studio Luca Carboni che, dopo aver dominato l’estate con “Una grande festa”, presenta per la prima volta in tv il nuovo singolo “Io non voglio”, estratto dal suo ultimo album “Sputnik”.

Al grande tavolo di “Quelli che il Calcio”, oltre al cantautore bolognese, anche Melissa Satta, Eleonora Pedron e Dario Vergassola insieme a Massimo Mauro, Adriano Panatta, Giorgio Terruzzi, Paolo Casarin, e Fulvio Collovati. Al Salottino TV di Rocco Tanica arriva Costantino della Gherardesca, per commentare insieme in modo ironico e dissacrante il panorama televisivo che offre la domenica italiana.

Tornano con nuovi sketch e imitazioni i comici Ubaldo Pantani, nell’inedita veste dell’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, Antonio Ornano, che interpreta Folco Maria Brandauer con i suoi esilaranti racconti di calcio, Toni Bonji, nella doppia veste dell’inviato “improvvisato” Paride Coccio e di guastatore in studio, e Brenda Lodigiani per un’irresistibile Diletta Leotta.

Federico Russo siederà al Pub di Corso Sempione in compagnia di Dino Zandegù, Herbert Ballerina, Andrea Lucchetta e Sasà Soviero. In studio Emanuele Dotto alla postazione tecnica, mentre Melissa Greta Marchetto prosegue la sua esilarante raccolta dei commenti e dei contributi provenienti dal mondo online.

Mimmo Magistroni si trasferisce a Laveno Mombello (VA) in coppia con Totò Schillaci dove, riproporranno i migliori gol della Serie A insieme ai giovanissimi calciatori della FC Laveno Mombello, mentre, in diretta da Desenzano del Garda, l’inviato Francesco Mandelli segue l’emozionante Coppa Cobram, la gara ciclistica amatoriale che rievoca le tragiche gesta di Fantozzi.

Dalle tribune degli stadi tanti ospiti per raccontare la Serie A: il musicista Davide Dileo, meglio noto come Boosta, commenta l’anticipo delle 12.30 di Torino – Napoli in coppia con la partenopea Anna Trieste; Lodovico Guenzi e Alberto Cazzola de Lo Stato Sociale insieme a Francesca Brienza seguono invece Bologna – Roma; Anna Falchi e Claudio Onofri sono all’Olimpico per Lazio – Genoa, mentre per Chievo – Udinese la parola passa alla storica voce di Bruno Pizzul e a Ferruccio Gard.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Gianluca Gazzoli, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 ma anche per raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.

