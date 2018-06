Fastidioso imprevisto per Cecilia Rodriguez: la sorella di Belen convocata in Questura a Milano

Cecilia Rodriguez invitata a presentarsi in Questura a Milano: problemi col permesso di soggiorno durante una vacanza a Capri per la sorella di Belen

Vacanze con… imprevisto per Cecilia Rodriguez. Dopo diversi viaggi in giro per il mondo, la sorella di Belen Rodriguez, insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha fatto tappa a Capri. Questa mattina, la bella modella, ex concorrente del Gf Vip, è stata convocata in commissariato: negli ultimi giorni Alfonso Signorini aveva diffuso la notizia del permesso di soggiorno scaduto di Cecilia, e la polizia di Capri ha voluto accertarsi della veridicità della rivelazione del direttore di Chi. La pattuglia di polizia che si è presentata oggi nell’albergo dove alloggia Cecilia Rodriguez ha invitato la sorella di Belen a presentarsi in Questura a Milano il prima possibile per regolarizzare tutto.