Ginnastica artistica – Adrenalina al Palavela di Torino: prende il via la finale dei campionati italiani

Adrenalina e polvere di magnesia al Palavela di Torino in occasione della finale dei campionati italiani di ginnastica artistica

Questo pomeriggio, al PalaVela di Torino, ha preso il via la terza e ultima tappa dei Campionati Italiani di serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla serie B, ha visto trionfare le ragazze della G.S.Audace, che si sono aggiudicate il primo gradino del podio con un punteggio di 144.250. Secondo posto invece per la Polisportiva di Fino Mornasco che conclude con 142,500 punti, lasciandosi alle spalle la Ginnastica Salerno che ha totalizzato 142.350 punti. In campo maschile, invece, festeggiano i ginnasti della S.G.Junior 2000 che conquistano il primo posto con 148.050 punti, seguiti dalla Ghislanzoni GAL e dalla Ginnastica Ardor Coop. Soc. che chiudono rispettivamente con 147.400 e 147.250 punti. Il primo posto in campionato se lo aggiudica così la Ginnastica Salerno in campo femminile che sale sul primo gradino del podio con un punteggio totale di 428,366, seguita da G.S. Audace e dalla Polisportiva di Fino Mornasco Trionfo della S.S. Ginnastica Ardor Coop.Soc. per la classifica maschile di serie B, che chiude le tre tappe con 440,000 punti, lasciandosi alle spalle la S.G.Junior 2000 e la Ghislanzoni GAL.

Buona prova per la squadra maschile di casa, la Ginnastica Victoria Torino, che chiude quest’ultima tappa al decimo posto, con un punteggio di 139,900 e conclude il campionato in nona posizione, con 417,750 punti. Da sottolineare la prova di Marco Levantesi che, al volteggio, ha ottenuto il punteggio di 13,050 punti; agli anelli si distingue Antonio Rizzica con 11,800 punti, al corpo libero, invece, Andrea Aprile chiude con 12,500 punti.

Buone prestazioni arrivano anche dal giovane junior Cristiano Raffa, fresco di titolo italiano ottenuto lo scorso fine settimana in occasione del Campionato Nazionale di specialità Gold di categoria, dove ha ottenuto tre podi e un quarto posto, distinguendosi dai suoi coetanei.

Si conclude così questa prima giornata dedicata alla serie B, mentre sale l’attesa e l’adrenalina per le competizioni di domani, sabato 9 giugno. Appuntamento alle 9,30 con le dodici squadre che, al momento, occupano la seconda metà della classifica del campionato di serie A: a seguire, dalle ore 14,30, sarà il turno delle migliori squadre italiane che concorreranno per aggiudicarsi il titolo italiano. Occhi puntati sulle ginnaste big, tra le quali spiccano i nomi di Carlotta Ferlito, Elisa Meneghini e Lara Mori; grande attesa anche per le “Fate”, la squadra delle giovanissime in preparazione per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

La Ginnastica Victoria Torino in serie A

La Ginnastica Victoria, domani, sarà anche impegnata con la squadra femminile nella massima serie del campionato: la formazione capitanata da Martina Natale è composta da Carola Macchia, Silvia Barchi, Alice Porcu, Alice Sereno, Dinah Pisoni, Alexia Varesio, Olivia Di Gregorio, Sara Ortuso, e dalla ginnasta belga Motten Dorien, in prestito al club torinese. Dopo aver affrontato con grande determinazione e impegno le due prime prove di campionato, la prima ad Arezzo e la seconda a Milano, le ginnaste torinesi guidate dalla DT Patrizia Signor, vorranno mantenere salda la posizione ottenuta nel campionato della massima serie. La squadra femminile, infatti, in occasione della seconda tappa, si è classificata 15esima, migliorando notevolmente il risultato della prima prova di Arezzo.

Sale l’attesa anche per Lorenzo Pisano, che, di ritorno dalla Coppa del Mondo dove ha vestito per la prima volta la maglia della Nazionale, tornerà a gareggiare sulla pedana del PalaVela, sulla quale – nel 2015 – conquistò il suo primo titolo nazionale al volteggio. Il ginnasta torinese gareggerà in prestito alla compagine maceratese, la Società Virtus Pasqualetti.