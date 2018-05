Volley – Giovanili Millenium Brescia: dalle convocazioni in A2 a Sivieri in selezione provinciale

Verso il finale di stagione alcune ragazze hanno potuto vivere l’esperienza di A2, la giovanissima Chiara Sivieri è stata chiamata in selezione bresciana e ha vinto il Trofeo del Garda

Nelle ultime tre gare di campionato della Savallese Millenium contro rispettivamente Montecchio Maggiore, Club Italia e Ravenna, sono state aggregate alla serie A2 alcune ragazze provenienti dal settore giovanile. Il nuovo corso della formazione bresciana non è solamente legato alla serie A1 ma anche al rafforzamento della base piramidale dell’intero movimento bianconero che nell’ultima stagione ha potuto contare su oltre 150 tesserate. Dunque Sara Bendotti, Silvia Tedoldi, Chara Sivieri, Alessia Marelli, Chiara Sala e Federica Lui hanno avuto la possibilità di vivere il prepartita, il riscaldamento e le sensazioni dell’attesa della gara (riti propiziatori e cabale) con Vittoria Prandi e compagne. “Questo mini progetto – spiega Francesco Francheschini, allenatore della serie D/U18 – è un primo step di avvicinamento alla prima squadra. Le ragazze hanno avuto la possibilità di stare con loro negli spogliatoi e preparare l’incontro come una di loro”. Con il finale di stagione si fa bilancio dell’attività della serie D e under 18: “Con la D abbiamo fatto un percorso di crescita – prosegue Franceschini – mentre in Under 18 abbiamo chiuso al quinto posto provinciale e preso parte alla prima fase regionale confrontandoci con realtà importanti come Monza e Lodi che ci hanno permesso di migliorare su tanti aspetti”.

La più giovane delle mini Leonesse, Chiara Sivieri, alzatrice classe 2004, è rimasta entusiasta dell’esperienza con la A2, coincisa con l’incontro al PalaGeorge contro la Conad Ravenna, gara che come è noto ha consegnato la A1 alle Leonesse. “E’ stata un’emozione – racconta – le ragazze mi hanno fatto sentire a mio agio durante il riscaldamento, è stato emozionante e ho fatto persino degli autografi a fine gara”.

Sivieri, inoltre, è stata chiamata per partecipare ad alcuni stage per la selezione Under 14 del Comitato Territoriale di Brescia per il prossimo Trofeo delle Province, manifestazione che metterà di fronte tutti i nove comitati lombardi e che si terrà in Valle Camonica dal 9 al 10 giugno prossimi. Un risultato di assoluto prestigio per la giovane ma anche per tutto il movimento giovanile della Millenium, la società che ha riportato Brescia nella mappa della serie A femminile dopo più di quattro decenni di assenza. Nel frattempo Chiara è stata eletta capitana della sua selezione e ha condotto la formazione bresciana alla vittoria nel Trofeo del Garda, il torneo dedicato alle rappresentative femminili (e maschili) dei Comitati che si affacciano sull’omonimo Lago, ovvero Verona, Mantova, Trentino e Brescia. La manifestazione viene ospitata ogni anno in un Comitato diverso ed è stata di scena tra Mantova, Curtatone e Borgo Virgilio.