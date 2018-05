Mondiali Russia 2018 – Romario dà un ‘prezioso’ consiglio a Gabriel Jesus: “fai tanto sesso e poi vedrai…”

Romario ha dato un ‘prezioso’ consiglio a Gabriel Jesus in vista del suo primo Mondiale alla guida dell’attacco del Brasile

I Mondiali di Russia 2018 si avvicinano ed è già tempo di pensare alle squadre favorite. Fra le più gettonate per il successo finale c’è il Brasile che, dopo qualche anno un po’ problematico, sembra avere tutte le carte in regola per alzare al cielo la Coppa del Mondo. A guidare l’attacco verdeoro ci sarà Gabriel Jesus, bomber del Manchester City, al suo primo Mondiale. Il giovane attaccante brasiliano ha ricevuto un ‘prezioso’ consiglio da parte di Romario, uno che di Mondiali se ne intende (ha vinto la Coppa del Mondo nel ’94, ndr). In una recente intervista Romario ha consigliato a Gabriel Jesus di:

“fare abbastanza sesso è uno dei miei consigli, così come sfruttare al massimo i giorni liberi e concentrarsi poi nei giorni delle partite e durante le gare – le parole del Baixinho – Per il resto credo sia abbastanza consapevole delle sue qualità e di quello che rappresenta per la Selecao. Deve andare al Mondiale e fare gol, è quello che conta“