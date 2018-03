Pensiero stupendo per Astori, Sorrentino ‘porta in campo’ Davide: il gesto del portiere del Chievo è da applausi [FOTO]

Stefano Sorrentino ha deciso di scendere in campo nel derby tra Chievo ed Hellas Verona con un messaggio per Davide Astori inciso sui propri guanti

Un pensiero stupendo, un gesto da applausi che descrive più che il giocatore, l’uomo Sorrentino. Il portiere del Chievo ha deciso di ricordare a modo suo Davide Astori nel derby che domani sera il Chievo giocherà contro l’Hellas Verona, incidendo sui propri guanti una dedica nei confronti del giocatore della Fiorentina, scomparso nella notte tra sabato e domenica. “Ciao Davide” su un guanto, “Ci mancherai” sull’altro, un gesto venuto dal cuore e che merita il giusto tributo per la profondità che reca in sé. Nell’anticipo del sabato dunque, Davide Astori ‘scenderà in campo’ idealmente grazie a Stefano Sorrentino, protagonista di un pensiero davvero da applausi.