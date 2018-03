Sci alpino, brillano le italiane nella prima manche del gigante di Ofterschwang: Bassino terza e Brignone quinta

Mowinckel al comando dopo la prima manche del gigante di Ofterschwang. Bassino terza, Brignone quinta e Moelgg ottava puntano al podio

Ottima prima manche del gigante femminile di Coppa del mondo a Ofterschwang per i colori azzurri. Marta Bassino si è piazzata terza con il tempo di 1:18.39 e 56 centesimi di ritardo dalla leader della classifica Ragnhild Mowinckel. La piemontese è partita con il pettorale numero 15, ma è riuscita comunque a disputare una super prima prova che le permette di sperare nella prima vittoria in Coppa del mondo. Tra lei e la norvegese c’è Viktoria Rebensburg che vuole un piazzamento importante per ipotecare il titolo di specialità. Quarta a quattro centesimi da Bassino c’è Mikaela Shiffrin, mentre quinta Federica Brignone. Per la carabiniera di La Salle si è trattata di una manche fatta di alti e bassi: partenza con qualche imperfezione, miglior tempo nella terza parte della pista ed errore nel finale che però non le ha pregiudicato la gara in vista della seconda manche in programma alle 14. Sesta e anche lei partita con un pettorale alto Frida Hansdotter. Settima invece Ricarda Haaser e ottava Manuela Moelgg che ha accusato 1”39 centesimi di ritardo da Mowinckel. Completano la top ten dell’ottavo gigante di stagione Tessa Worley, Sara Hector. Poi Irene Curtoni dodicesima a 1”63 dalla testa della graduatoria, mentre Sofia Goggia ha racimolato uno svantaggio di 2’55. Le parole delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Ofterschwang.

Federica Brignone: “Ho commesso due errori sul muro finale dove ho perduto tanto tempo, ho voluto stringere la curva ma lo sci è scappato via. Podio? c’è ancora margine per recuperare nella seconda manche“.

Marta Bassino: “Sono scesa senza pressioni, non pensavo di essere andata così bene. Rimane la seconda manche dove tutto può accadere“.

Ordine di arrivo gigante femminile Ofterschwang (Ger):

1 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:17.83

2 REBENSBURG Viktoria GER 1:18.27 +0.44

3 BASSINO Marta ITA 1:18.39 +0.56

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:18.43 +0.60

5 BRIGNONE Federica ITA 1:18.57 +0.74

6 HANSDOTTER Frida SWE 1:18.88 +1.05

7 HAASER Ricarda AUT 1:19.21 +1.38

8 MOELGG Manuela ITA 1:19.22 +1.39

9 WORLEY Tessa FRA 1:19.27 +1.44

10 HECTOR Sara SWE 1:19.34 +1.51

11 DREV Ana SLO 1:19.39 +1.56

12 CURTONI Irene ITA 1:19.46 +1.63