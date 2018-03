Rugby – 6 Nazioni U20: secondo giorno di raduno per gli azzurrini in vista della sfida col Galles

6 Nazioni U20, gli azzurrini si preparano a sfidare il Galles a Colwyn Bay

Secondo giorno di raduno a Parma per gli Azzurrini della Nazionale Under 20 in preparazione del match di venerdì al Parc Eirias di Colwyn Bay contro il Galles. In mattinata la Nazionale azzurra guidata da Fabio Roselli ed Andrea Moretti ha svolto un allenamento congiunto insieme alla franchigia delle Zebre Rugby Club sull’erba della Cittadella del Rugby di Parma.

“Ringraziamo le Zebre per l’opportunità di esserci potuti testare al meglio contro una squadra di livello nella settimana di avvicinamento alla partita” ha dichiarato Fabio Roselli “Abbiamo riacquisito la consistenza e la giusta energia che avevamo perso nell’ultima partita contro la Francia, con tanta voglia di dimostrare che la partita di Gueugnon è stata solo un incidente di percorso. Venerdì ci attende una sfida impegnativa contro il Galles e non vediamo l’ora di scendere in campo per esprimere tutto il nostro reale valore e la nostra identità”.

Gli Azzurrini sfideranno in trasferta una formazione ostica che ha a referto due vittorie su tre partite complessivamente disputate finora nel 6 Nazioni Under 20, in questo momento al terzo posto nella classifica generale.

Di seguito il riepilogo dei convocati per la sfida contro il Galles:

Piloni

Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Matteo NOCERA (Modena Rugby 1965)*

Guido ROMANO (Rugby Colorno)*

Tallonatori

Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

Samuele NGENG (Federazione Italiana Rugby)

Seconde linee

Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan, FRA)

Flanker/n.8

Enrico GHIGO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Michele LAMARO (Petrarca Padova)* – capitano

Davide RUGGERI (Rugby Como)*

Antoine Kouassi KOFFI (Amatori Parma Rugby)*

Mediani di mischia

Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)*

Luca CROSATO (Lafert San Donà)*

Mediani d’apertura

Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

Centri/Ali/Estremi

Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

Andrea DE MASI (Rugby Mogliano)*

Alessandro FORCUCCI (Fiamme Oro Rugby)*

Alessandro FUSCO (Rugby Napoli Afragola)*

Damiano MAZZA (Rugby Parma)*

Alberto ROSSI (Valsugana Padova)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Indisponibili per squalifica: Manni, Bianchi

Indisponibili per infortunio:D’Onofrio, Gemma, Modena, Vaccari, Wrubl.