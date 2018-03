Milano-Sanremo: ecco la startlist ufficiale della ‘Classicissima’

RCS Sport annuncia la startlist della Milano-Sanremo in programma sabato 17 marzo

Annunciati oggi gli iscritti alla Milano-Sanremo, in programma sabato 17 Marzo. Al via tutti gli specialisti delle corse di un giorno, incluso il podio della passata edizione con il vincitore, Michal Kwiatkowski, il secondo classificato, il Campione del Mondo Peter Sagan ed il terzo, Julian Alaphilippe. Saranno 25 le formazioni al via (18 UCI WorldTeams e 7 Wild Card) composte da 7 corridori ciascuna. La Milano-Sanremo NamedSport si svolge sul percorso classico che negli ultimi 109 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova Voltri. Da lì si procede verso ovest attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a Imperia e San Lorenzo al Mare dove, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa misura 5,6 km ad una pendenza media del 4,1% e presenta una discesa molto tecnica che riporta sulla SS1 Aurelia. A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4% di pendenza media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e quattro tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto tecnica su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con un susseguirsi di tornanti, di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei cittadini. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sul rettilineo finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

Ecco la startlist della Milano-Sanremo

TEAM SKY

1 KWIATKOWSKI Michal

2 DOULL Owain

3 MOSCON Gianni

4 PUCCIO Salvatore

5 STANNARD Ian

6 VAN BAARLE Dylan

7 WISNIOWSKI Lukasz

AG2R LA MONDIALE

11 NAESEN Oliver

12 GAUTIER Cyril

13 GALLOPIN Tony

14 GOUGEARD Alexis

15 VUILLERMOZ Alexis

16 VANDENBERGH Stijn

17 VENTURINI Clement

ASTANA

21 SANCHEZ Luis Le¢n

22 FRAILE MATARRANZ Omar

23 GATTO Oscar

24 LUTSENKO Alexey

25 NIELSEN Magnus Cort

26 VALGREN ANDERSEN Michael

27 VILLELLA Davide

BAHRAIN MERIDA

31 NIBALI Vincenzo

32 BOARO Manuele

33 COLBRELLI Sonny

34 HAUSSLER Heinrich

35 KOREN Kristijan

36 NAVARDAUSKAS Ramunas

37 PELLIZOTTI Franco

BARDIANI CSF

41 ALBANESE Vincenzo

42 ANDREETTA Simone

43 BARBIN Enrico

44 CARBONI Giovanni

45 MAESTRI Mirco

46 ROTA Lorenzo

47 TONELLI Alessandro

BMC

51 VAN AVERMAET Greg

52 BETTIOL Alberto

53 CARUSO Damiano

54 DRUCKER Jean-Pierre

55 GERRANS Simon

56 ROELANDTS Jurgen

57 SCHÄR Michael

BORA HANSGROHE

61 SAGAN Peter

62 BENEDETTI Cesare

63 BODNAR Maciej

64 BURGHARDT Marcus

65 OSS Daniel

66 SAGAN Juraj

67 SCHILLINGER Andreas

COFIDIS

71 TEKLEHAIMANOT Daniel

72 BONNAFOND Guillaume

73 CHETOUT Loic

74 LAPORTE Christophe

75 LEMOINE Cyril

76 TURGIS Anthony

77 VAN LERBERGHE Bert

GROUPAMA FDJ

81 DEMARE Arnaud

82 BONNET William

83 CIMOLAI Davide

84 GUARNIERI Jacopo

85 KONOVALOVAS Ignatas

86 LE GAC Olivier

87 ROUX Anthony

GAZPROM RUSVELO

91 FIRSANOV Sergey

92 BOEV Igor

93 CHERKASOV Nikolai

94 KURIYANOV Stepan

95 NYCH Artem

96 LAGUTIN Sergey

97 VLASOV Aleksandr

ISRAEL CYCLING ACADEMY

101 HERMANS Ben

102 BOIVIN Guillaume

103 ENGER Sondre

104 JENSEN August

105 NEILANDS Krists

106 SAGIV Guy

107 SBARAGLI Kristian

LOTTO SOUDAL

111 GREIPEL André

112 BAK YTTING Lars

113 DEBUSSCHERE Jens

114 DE BUYST Jasper

115 KEUKELEIRE Jens

116 WELLENS Tim

117 SIEBERG Marcel

MITCHELTON SCOTT

121 TRENTIN Matteo

122 BAUER Jack

123 DURBRIDGE Luke

124 EWAN Caleb

125 HAYMAN Mathew

126 IMPEY Daryl

127 MEZGEC Luka

MOVISTAR

131 BENNATI Daniele

132 ANACONA Winner Andrew

133 BARBERO Carlos

134 BICO ALVES Nuno Miguel

135 BETANCUR Carlos

136 ROJAS José

137 SÜTTERLIN Jasha

NIPPO VINI FANTINI EUROPA OVINI

141 CUNEGO Damiano

142 BAGIOLI Nicola

143 CANOLA Marco

144 HATSUYAMA Sho

145 PONZI Simone

146 TIZZA Marco

147 SANTAROMITA Ivan

QUICK-STEP FLOORS

151 VIVIANI Elia

152 ALAPHILIPPE Julian

153 DECLERCQ Tim

154 SABATINI Fabio

155 GILBERT Philippe

156 KEISSE Iljo

157 RICHEZE Maximiliano Ariel 151 VIVIANI Elia152 ALAPHILIPPE Julian153 DECLERCQ Tim154 SABATINI Fabio155 GILBERT Philippe156 KEISSE Iljo157 RICHEZE Maximiliano Ariel

DIMENSION DATA

161 BOASSON HAGEN Edvald

162 CAVENDISH Mark

163 EISEL Bernhard

164 RENSHAW Mark

165 SLAGTER Tom-Jelte

166 THOMSON Jay Robert

167 VERMOTE Julien

EF – DRAPAC

171 MODOLO Sacha

172 BRESCHEL Matti

173 CLARKE Simon

174 VANMARCKE Sep

175 PHINNEY Taylor

176 LANGEVELD Sebastian

177 MCLAY Daniel

KATUSHA – ALPECIN

181 BELKOV Maxim

182 GONÇALVES José

183 HAAS Nathan

184 KITTEL Marcel

185 POLITT Nils

186 SPILAK Simon

187 ZABEL Rick

LOTTONL JUMBO

191 BOOM Lars

192 BATTAGLIN Enrico

193 MARTENS Paul

194 VAN EMDEN Jos

195 VAN HOECKE Gijs

196 VAN POPPEL Danny

197 WAGNER Robert Thomas

NOVO NORDISK

201 BRAND Sam

202 HENTTALA Joonas

203 LOZANO RIBA David

204 PERON Andrea

205 PLANET Charles

206 POLI Umberto

207 KAMSTRA Brian

SUNWEB

211 MATTHEWS Michael

212 ARNDT Nikias

213 CURVERS Roy

214 DUMOULIN Tom

215 THEUNS Edward

216 KÄMNA Lennard

217 OOMEN Sam

TREK SEGAFREDO

221 DEGENKOLB John

222 ALAFACI Eugenio

223 DE KORT Koen

224 FELLINE Fabio

225 NIZZOLO Giacomo

226 RAST Gregory

227 STUYVEN Jasper

UAE TEAM EMIRATES

231 KRISTOFF Alexander

232 BYSTRØM Sven Erik

233 MARCATO Marco

234 POLANC Jan

235 SWIFT Ben

236 TROIA Oliviero

237 ULISSI Diego

WILIER TRIESTINA SELLE ITALIA

241 MARECZKO Jakub

242 BERTAZZO Liam

243 BUSATO Matteo

244 COLEDAN Marco

245 MOSCA Jacopo

246 POZZATO Filippo

247 ZARDINI Edoardo