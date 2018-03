Francesco Monte al Grande Fratello Vip? La risposta enigmatica dell’ex tronista di Uomini e Donne

Francesco Monte potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne risponde così alle domande dei fan

Francesco Monte dopo il caso ‘canna-gate’ che l’ha visto coinvolto a L’Isola dei Famosi ha dovuto fare ritorno in Italia preventivamente. L’ex tronista accusato da Eva Henger di aver fatto uso di marijuana è rientrato in Patria dove si discolperà dalle accuse dell’ex porno-star nelle sedi opportune. La carriera di Francesco Monte però nel frattempo prosegue, seppur evitando di partecipare ad alcune trasmissioni televisive. Dopo l’apparizione nel telefilm ‘Furore‘ l’ex naufrago ha promesso di voler studiare recitazione, ma non solo. Ad alcune fan che gli chiedono, sulla rivista di Uomini e Donne in cui si occupa della ‘Posta del Cuore’, se sia sua intenzione partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip, l’ex tronista dice: