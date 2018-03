F1, Vettel soddisfatto della nuova Ferrari: “siamo stati solidi, la macchina non ha avuto nessun problema”

Sebastian Vettel ha commentato positivamente la prima giornata di test a Barcellona, esprimendo il proprio punto di vista sul livello raggiunto dalla Ferrari

Un lavoro durissimo, utile al tempo stesso per sviluppare al meglio la nuova Ferrari che debutterà ufficialmente nel prossimo Gp di Melbourne. Sebastian Vettel ha dato prova di solidità nella prima giornata di test a Barcellona, compiendo ben 171 giri, l’equivalente di quasi 3 gare, una distanza pazzesca se si considera che il tedesco ha percorso ben 796 km. Meglio di lui solo la Mercedes, scesa in pista però con entrambi i piloti, che si sono divisi il lavoro tra mattino e pomeriggio, con Bottas che ha lasciato il volante a Hamilton dopo la pausa pranzo. Vettel invece è rimasto sul tracciato per l’intera durata dei lavori, dimostrando tanta determinazione e attaccamento al progetto. Una giornata che ha soddisfatto il tedesco, come sottolineato da lui stesso nella serata spagnola: “siamo stati solidi, completando il programma nonostante in pista ci fosse un vento fastidioso. La macchina ha avuto zero problemi”.