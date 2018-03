F1, Raikkonen più forte del dolore: il finlandese pronto a scendere in pista nel pomeriggio

Dopo aver alzato bandiera bianca questa mattina, Kimi Raikkonen scenderà in pista questo pomeriggio per concludere la seconda giornata di test al Montmelò della Ferrari

Kimi Raikkonen non si piega e, dopo aver alzato bandiera bianca questa mattina per un imprecisato malore, questo pomeriggio è pronto a scendere in pista prendendo il posto di Sebastian Vettel. Il tedesco quindi avrà una mezza giornata di riposo, dopo aver girato ininterrottamente da ieri mattina, coprendo una distanza pari a ben quattro Gran Premi. Nella mattinata di oggi, sono stati 66 i giri percorsi dal driver vice-campione del mondo, che lascerà adesso la SF71-H al compagno di squadra. Kimi si occuperà di terminare il lavoro iniziato da Vettel, concentrandosi sull’affidabilità piuttosto che sulla velocità, senza inseguire i tempi firmati da Hamilton e Ricciardo questa mattina. La Ferrari infatti ha deciso che cercherà il crono da qualifica nei prossimi giorni, preferendo in questo momento occuparsi di analizzare l’affidabilità della propria monoposto.