Europa League – Scattano gli ottavi di finale, Milan e Lazio in campo: ecco tutte le quote William Hill

Archiviata la due giorni di Champions, scattano adesso gli ottavi di Europa League con Milan e Lazio impegnate contro Arsenal e Dinamo Kiev

Gli appuntamenti internazionali delle italiane continuano con gli ottavi di finale di Europa League, scanditi dalle Quote Maggiorate di William Hill anche sugli avvenimenti live. Inoltre, con il codice ITA100, il bookmaker offre 100 euro di bonus ai nuovi utenti. Borussia Dortmund (1.60) e Salisburgo (5.50) saranno tra le prime a scendere in campo, insieme a CSKA Mosca e Lione. Per quanto riguarda quest’ultimo match, i russi sono i favoriti (2.62) sulla lavagna di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico; il segno X, invece, triplica la posta (3.10), mentre il successo dei francesi vale 2.80. Contro il Villarreal Traoré aveva portato i suoi alla vittoria con un goal a cinque minuti dal fischio finale: per l’occasione, il giocatore è in vetrina come Marcatore nei 90 Minuti a 3.60. A seguire la Lokomotiv Mosca volerà al caldo della penisola iberica per far visita all’Atlético Madrid: i pronostici vedono gli spagnoli nettamente vincenti (1.20), mentre la situazione si complica per gli avversari, con il moltiplicatore che sale vertiginosamente (17.00). Nella scorsa sfida di Europa League, entrambe le squadre erano riuscite a intascare una rete a testa: se nel corso della partita tanto i padroni di casa quanto gli ospiti riuscissero a reallizare almeno una marcatura, la posta si triplicherebbe (3.10). Crescono le aspettative anche per il Milan che, dopo aver eliminato senza problemi il Ludogorets, ospiterà sul prato del Meazza l’Arsenal che, invece, è riuscito ad avere la meglio sull’Ostersunds. Le quote di William Hill vedono gli uomini di Gattuso in vantaggio sui gunners: il segno 1 è bancato a 2.10, mentre lievitano rispettivamente a 3.40 e 3.60 la X e il 2. Per quanto riguarda il passaggio del turno, invece, sono gli inglesi a conquistare la fiducia dei quotisti (1.72), mentre l’accesso ai quarti del Diavolo si gioca al raddoppio (2.00). Per tutti i tifosi rossoneri da non lasciarsi sfuggire la Quota Maggiorata su Cutrone Primo marcatore, che paga 6.00 anziché 5.00. L’Athletic Bilbao (4.50) cercherà la vittoria al Vélodrome di Marsiglia (1.80), mentre lo Sporting Lisbona (1.60) farà gli onori di casa contro il Viktoria Plzen (6.50). In Germania si affronteranno anche RB Lipsia (1.70) e Zenit (5.00), ma è sulla seconda italiana alla conquista della coppa europea che sono puntati i riflettori: la Dinamo Kiev volerà nella capitale per sfidare la Lazio, già giustiziera dello Steaua Bucarest ai sedicesimi. La formazione di Inzaghi ha dalla sua il favore del pronostico anche per il match che si disputerà all’Olimpico: sulla lavagna del bookmaker britannico la vittoria dei biancocelesti è in tabella a 1.50, quella degli avversari a 6.50; cala leggermente la quota associata al pareggio (4.20). Coloro che credono nell’impresa della Lazio ma sono in cerca di un bottino più cospicuo possono orientarsi sulla Quota Maggiorata che vede Immobile autore di una Doppietta, in vetrina a 5.00.

Le quote in dettaglio*:

Giovedì 8 marzo

2.10 Milan, 3.40 pareggio, 3.60 Arsenal

1.50 Lazio, 4.20 pareggio, 6.50 Dinamo Kiev

1.60 Borussia Dortmund, 4.00 pareggio, 5.50 Salisburgo

2.62 CSKA Mosca, 3.10 pareggio, 2.80 Lione

1.20 Atlético Madrid, 6.00 pareggio, 17.00 Lokomotiv Mosca

1.80 Marsiglia, 3.50 pareggio, 4.50 Athletic Bilbao

1.60 Sporting Lisbona, 3.60 pareggio, 6.50 Viktoria Plzen

1.70 RB Lipsia, 3.60 pareggio, 5.00 Zenit