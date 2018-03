Dybala a Madrid: tutta la verità ed i retroscena della “fuga” della Joya

Paulo Dybala ed il suo viaggio in quel di Madrid: tifosi della Juventus col fiato sospeso per il loro pupillo che fa discutere in queste ore

Paulo Dybala in queste ore ha fatto preoccupare e non poco i tifosi della Juventus. L’attaccante argentino è stato avvistato in quel di Madrid nel suo giorno libero da allenamenti bianconeri. La Joya non è stato convocato per le gare della sua Nazionale da mister Sampaoli e dunque si è potuto sbizzarrire a differenza dei compagni volati in giro per il mondo per le gare internazionali. Ebbene, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, Dybala sarebbe stato avvistato dapprima in giro per le vie principali di Madrid ed in seguito al ristorante Los Arroces de Segis. Le voci attorno al possibile addio dell’attaccante sono subito rimbalzate, ma a quanto pare si è trattato solo di un viaggio di piacere, una vacanza di relax insomma. Certo, forse la meta scelta non è stata la più conveniente per il calciatore che dopo essere stato accostato ai Blancos già in estate, torna sempre di moda affiancato al nome del Real Madrid. Il viaggio in terra spagnola è stato rinviato a causa dell’infortunio dei mesi scorsi, Dybala sarebbe dovuto partire a gennaio ma ha preferito proseguire il recupero a Vinovo, rinviando dunque il viaggio a ieri. Per quanto concerne il futuro, chi vivrà vedrà…