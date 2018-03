Belen incinta? La FOTO che mette la pulce nell’orecchio ai fan

Belen Rodriguez è incinta del suo secondogenito? L’indiscrezione e la foto che circolano sul web destano i sospetti dei fan

Belen Rodriguez e Andrea Iannone aspettano un bambino? Secondo le indiscrezioni gossippare sembrerebbe di sì. Quello che si rivelerebbe il secondogenito dell’argentina (dopo Santiago nato dalla relazione con Stefano De Martino) ed il primogenito del pilota potrebbe essere già ‘ in cantiere’ secondo il giornale ‘Nuovo Tv’. Ad avvalorare l’ipotesi interviene anche la rivista ‘Grand Hotel’ su cui si mostra una foto che dovrebbe essere rivelatrice della gravidanza della showgirl. Nonostante questo scatto dovrebbe rivelare la gravidanza segreta di Belen, a guardarlo bene non ci sembra affatto così. Una normalissima paparazzata quella che vede la Rodriguez alle prese con lo shopping che non rivela nessuna ‘forma particolare’. Solo gossip dunque quello sulla dolce attesa della soubrette? Ad avvalorare questa seconda più realistica ipotesi, secondo cui Belen non sarebbe incinta proprio di nessun bambino, gli scatti che vedono la splendida showgirl alle Maldive ed in Qatar in cui di pance pronunciate non c’è ombra.

