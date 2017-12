Sci alpino, Brignone non si accontenta: “ho commesso imperfezioni, posso fare meglio”

Nonostante il quarto posto ottenuto nella prima manche, Federica Brignone non si accontenta: “posso fare di più”

Splendida prima manche nel gigante di fine anno a Lienz. Splende finalmente il sole sulla città austriaca e la pista è ben preparata per consentire alle atlete di mettere in pista la loro miglior sciata, sulla tracciatura italiana di Roberto Lorenzi. Guida temporaneamente la classifica Viktoria Rebensburg, ma con soli 5 centesimi di vantaggio su Mikaela Shiffrin, 12 su Tina Robnik, 17 su Federica Brignone. Quindi, in un fazzoletto di centesimi tutte le migliori interpreti della disciplina: quinta è Sofia Goggia a due centesimi dalla compagna di squadra, quindi 7 centesimi più indietro c’è Tessa Worley, pur autrice di un grosso errore nella parte alta del tracciato. Le parole delle azzurre dopo la prima manche del gigante femminile di Lienz valido per la Coppa del Mondo.

Federica Brignone: “Ho girato troppo nella prima parte della pista e anche nella parte centrale ho commesso qualche piccola imperfezione. Nella seconda manche posso fare meglio“.

Manuela Moelgg: “Nella prima discesa non ho mai trovato il ritmo che volevo. Non ho fatto grandi errori ma nella seconda manche dovrò cambiare marcia“.

Sofia Goggia: “E’ stata una buona manche: sto ritrovando belle sensazioni anche in gigante. Non sono stata perfettà a metà pista, ma ho reagito bene”.