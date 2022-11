Parterre d’eccezione a Pesaro: Bagnaia, Rossi e Tamberi per l’Italbasket

SportFair

E’ in corso a Pesaro la sfida tra Italia e Spagna valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2023. Una sfida combattuta quella tra le formazioni di Scariolo e Pozzecco, che stanno combattendo in campo per la vittoria.

A dare tutto il loro supporo agli Azzurri dei campioni d’eccezione! A Pesaro, colpita solo pochi giorni fa da un forte terremoto, sono presenti infatti il neo campione del mondo di MotoGP Pecco Bagnaia, insieme al suo maestro Valentino Rossi, nato ad Urbino, in provincia proprio di Pesaro, e Gianmarco Tamberi, grande appassionato di basket e campione olimpico di salto in alto.

I tre campioni, a fine secondo quarto, sono scesi sul parquet da gioco e hanno indossato la casacca azzurra, incontrando Malagò, Petrucci ed il nuovo Ministro per lo Sport Abodi.