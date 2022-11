New Balance con Aries per l’AS Roma: svelata la maglia pre-partita per il derby con la Lazio | FOTO

SportFair

New Balance e il marchio britannico di luxury streetwear Aries hanno dato vita a una collaborazione unica per il colosso del calcio italiano: AS Roma.

La collaborazione è costituita da tre maglie personalizzate, due delle quali saranno indossate durante la tournée giapponese dell’AS Roma, quando affronterà lo Yokohama F Marinos a Tokyo.

Rimanendo fedeli alla famosa colorazione giallorossa, le maglie presentano una striscia diagonale marmorizzata nei colori emblematici del club, mentre la maglia pre-partita include uno sfondo e un bordo nero sul colletto.

Questa maglia pre-gara sarà indossata dai giocatori in campo durante il riscaldamento allo Stadio Olimpico, durante il Derby del 6 novembre, quando affronteranno i rivali locali della Lazio.

La maglia del portiere è caratterizzata da una fusione di colori, tecnica distintiva di Aries, ispirati alla cultura trash, all’outsider art e all’illustrazione, influenze fondamentali per il marchio e per la sua fondatrice romana Sofia Prantera.

Il Direttore Generale di New Balance Football, Kenny McCallum, ha dichiarato: “Roma è probabilmente la città più storica del mondo, che ha plasmato la cultura per migliaia di anni. La collaborazione con Aries non solo rende omaggio al ruolo importante che l’AS Roma ha avuto nella storia di questa grande città, ma contribuisce a scriverne il futuro dentro e fuori dal campo“.

La campagna della collezione comprende scatti esclusivi dei principali giocatori dell’AS Roma insieme a talenti locali, e celebra la storica città attraverso paesaggi iconici e nascosti, luoghi e ritrovi di Roma.

Oltre alle maglie dell’AS Roma, la collaborazione prevede anche una giacca, un pantalone e una maglia nera pre-partita, una maglia argento e oro in edizione limitata che ritrae alcune delle figure più iconiche di Roma, tra cui Lupa Capitolina, Lucio Vero e Giulio Cesare.

La fondatrice e creative director di Aries, Sofia Pantera, ha dichiarato: “Collaborare con un’istituzione come l’AS Roma è la concretizzazione di come sport, moda e cultura si siano intrecciati. Essendo romana, capisco quanto sia importante questo club per i milioni di tifosi di questa città e di tutto il mondo, e ho voluto rifletterlo attraverso disegni che celebrassero la Roma e trasmettessero la sua espressione unica di calcio e stile“.

La collezione lifestyle e per l’allenamento Aries x New Balance x AS Roma è disponibile per l’acquisto a partire dal 4 novembre presso i negozi AS Roma, su www.newbalance.it, così come www.ariesarise.com e nei negozi New Balance di tutto il mondo. La seconda parte della collezione, che comprende le maglie da gioco, sarà in vendita dal 22 novembre.