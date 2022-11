Chi è Domizia Castagnini? La fidanzata del neo campione del mondo Pecco Bagnaia | FOTO

SportFair

L’abbiamo vista spesso, tesa e ansiosa ai box Ducati, durante la stagione 2022 di MotoGP. Domizia Castagnini ha dato il suo supporto al suo fidanzato, Pecco Bagnaia, ogni volta che ne ha avuto l’occasione, e se non è potuta essere presente nel paddock, è comunque stata vicina al torinese del team di Borgo Panigale.

Quando non è tesa per le gare del suo fidanzato, Domizia sfoggia sempre un bellissimo sorriso ed è ormai entrata nella case di tutti gli italiani.

Chi è Domizia Castagnini

26 anni il 10 novembre, Domizia è una fashion buyer: il suo ruolo è quello di acquistare i capi delle varie case di moda da portare in negozio. Domizia, come il suo fidanzato Pecco Bagnaia, è di Chivasso, in provincia di Torino: è proprio lì che i due si sono conosciuti, da giovanissimi.

Solo 6 anni fa, però, i due hanno capito di essere innamorati ed hanno iniziato ad essere una coppia. I due hanno vissuto diverso tempo separati, a causa degli studi di lei a Milano, ma una volta che trovato lavoro si è trasferita a Pesaro, dove convivono da 3 anni circa.

Da qualche tempo vive con loro anche un dolcissimo cagnolino, che hanno chiamato Turbo.

Una coppia solida e affiatata, che è riuscita a superare anche tante difficoltà: “in realtà io lo metto sotto a casa, ma i primi due anni in MotoGP nel team Pramac non sono stati semplici. Era difficile trovare un modo per farlo distrarre o tirarlo su di morale, questo era il mio ruolo più importante. Nel nostro rapporto non c’è mai stato un particolare cambiamento, però quando il tuo compagno di realizza professionalmente, inizia ad essere una felicità per la coppia. Io ho sempre avuto una grande stima per lui: vederlo felice, vedere come realizza i suoi sogni, è una soddisfazione anche per me“, aveva raccontato Domizia.