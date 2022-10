Svelato “The Joker”: oggi a Cagliari il varo nella nuova Luna Rossa Prototype | FOTO

Giornata speicale oggi a Cagliari, al molo Ichnusa, dove è stata varata la nuova Luna Rossa Prototype. Poco dopo le 13.30, Miuccia Prada ha dato il via ad una cerimonia davvero emozionante, nella quale è stata sverata la nuova imbarcazione: un prototipo appunto, che si avvicina al futuro AC 75 italiano.

L’imbarcazione mostra una livrea optical, con colorazione bianca rossa e nera, in arte The Joker e sarà una barca test per il nuovo AC75 che sarà usato per le regate della Coppa America 2024 che si disputerà a Barcellona.

Luna Rossa Prada Pirelli ha regalato emozioni uniche nella sfida di America’s Cup del 2021 e la giornata di oggi è solo un piccolo assaggio dello spettacolo che vivremo nel 2024.