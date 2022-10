Un canale OnlyFans per inseguire il sogno olimpico: Elise Christie punta a Milano-Cortina 2026 dopo l’annuncio del ritiro | FOTO

SportFair

Elise Christie sogna di partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La pattinatrice di velocità, tre volte campionessa del mondo, ha creato un account OnlyFans, che sta pubblicizzando anche su Instagram per finanziare il suo grande sogno.

Per una quota di abbonamento di $12 al mese, la 32enne ha in programma di condividere sue foto intime: la pattinatrice ha già pubblicato foto stuzzicanti in ingerie, condivisi anche dalla sua amica ed ex atleta Sarah Lindsay.

“Quanti iscritti per una foto di pattinaggio in topless?”, ha chiesto ai suoi fan Elise Christie. La pattinatrice ha partecipato a tre Olimpiadi ma non ha mai vinto una medaglia. Non è riuscita a partecipare ai Giochi di Pechino di febbraio a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia e ha poi annunciato il suo ritiro dallo sport professionistico sui social, per poi però ripensarci.

In un’intervista con SunSport a maggio, Christie ha detto che stava lavorando in una pizzeria e per un’azienda di curry di famiglia per pagare i conti. Ha anche detto che stava cercando di formarsi all’estero nei prossimi quattro anni dopo aver venduto la sua casa nel Regno Unito. Negli ultimi mesi, Christie si è data ai monopattini elettrici, su cui gareggia, ma sogna un grande ritorno alle Olimpiadi.

“Pattinerò ancora per la Gran Bretagna, ma mi allenerò da qualche altra parte e mi concentrerò solo sulle distanze sprint. Non sarà facile. Non ho le spalle per questo in questo momento.