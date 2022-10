Polycarbon Reload e Mechanical Automatic Pixel: i nuovi modelli di D1 Milano | FOTO

SportFair

Le collezioni D1 Milano sono un omaggio alla storia dell’alta orologeria in chiave moderna e sono caratterizzati da una produzione estremamente attenta ai dettagli, una qualità che consente l’esercizio dell’irriverenza ma nel solco dei principali trend del segmento.

Le icone di D1 Milano, i modelli Polycarbon, proseguono la loro esplorazione. Questa volta l’orizzonte è la luce che si accende sui quadranti neri opachi nei dettagli Arancioni dei Polycarbon Orange Load e in quelli Blue dei Polycarbon Blue Load. Orologi progettati per raggiungere il perfetto equilibrio tra la monocromia e ricerca, dogmi dell’intera collezione invernale.

Nel solco dell’originale collezione Mechanical, il modello Automatic Bracelet – Retro Blue e Automatic Bracelet – Retro Green ci portano invece nello spazio siderale rispettivamente con un quadrante blu opaco e un quadrante verde. Un’astronave, un astronauta che legge e un cane che cammina nello spazio per il primo quadrante, le esplosioni galattiche per il secondo. D1 Milano viaggia nel tempo per hackerare il mondo dei computer a 8 e 16 bit e le console di videogiochi, per un orologio descritto da un tocco pixelato. Cassa e bracciale si presentano in acciaio inossidabile.

Le collezioni Polycarbon Reload e Mechanical Automatic Pixel sono disponibili negli store monomarca D1 Milano, presso i rivenditori del brand e su www.d1milano.com

Prezzo Polycarbon Orange Load & Blue Load € 165

Prezzo Mechanical Automatic Bracelet Retro Blue e Retro Green € 545