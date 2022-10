Nove25 celebra Sneakerness con un’esclusiva collezione di Lace Tag | FOTO

SportFair

Nove25 sarà protagonista della prossima edizione di Sneakerness, l’atteso evento dedicato alla sneaker culture che torna dal vivo a Milano l’8 e 9 ottobre 2022. Per celebrare l’appuntamento, Nove25 presenta in anteprima agli ospiti di Sneakerness un’esclusiva collezione di Lace Tag che potranno essere customizzati direttamente in location grazie al configuratore 3D MYNOVE25 e a seguire negli store NOVE25 e su Nove25.net

Gli appassionati e i collezionisti potranno rendere ancor più uniche le loro sneaker grazie a questo accessorio in argento che potrà essere personalizzato scegliendo carattere, incisione e galvanica. Una vera e propria firma per le proprie sneaker preferite. NOVE25 esporrà presso la sua area anche i best seller del brand e le nuove collezioni FW22.