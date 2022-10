L’oro più grande! Elia Viviani ha sposato la sua Elena: tra gli invitati Sagan e Ganna | FOTO

SportFair

Ad una settimana dall’oro nell’Eliminazione, ai Mondiali di ciclismo su Pista, Elia Viviani conquista l’oro più bello: il campione italiano di ciclismo è convolato oggi a nozze con Elena Cecchini, ciclista anche lei.

Viviani, oggi, l’oro invece di metterlo al collo lo ha messo al diro, celebrando un amore che che dura da dieci lunghi anni. Prima del matrimonio, che ci è celebrato questa mattina alle 11.30, Elia Viviani ha fatto recapitare alla sua Elena 22 rose rosse, 10 bianche e 22 rosse, a simboleggiare la data di oggi, che resterà sempre impressa nei loro cuori.

La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Marco Evangelista: lei splendida in un abito in chiffon e pizzo bianco, con i capelli raccolti ed uno splendido velo, lui in abito blu, con cravatta argento.

Una grande festa alla quale non sono potuti mancare alcuni campioni del ciclismo e grandi amici di Viviani: tra questi anche Ganna e Sagan. Uscita emozionante per la coppia: ad aspettarli fuori, come sono soliti fare gli uomini delle forze dell’ordine usando le loro spade, amici e colleghi di Elia ed Elena hanno sorretto ruote da bici. L’organizzazione del matrimonio è stata gestita da Silvia Slitti, famosa wedding planner e moglie di Pazzini.