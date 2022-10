Le prime puffer flip flop 2 in 1: la Zip Top di Havaianas & Market

SportFair

Dopo il successo della prima collaborazione lanciata quest’estate, Havaianas e MARKET sono entusiasti di collaborare alla creazione della Zip Top, la prima infradito 2 in 1. Prendendo ispirazione dagli animi audaci e giocosi dei due marchi, la collaborazione vede il famoso marchio di Los Angeles applicare il suo approccio innovativo al modello classico di Havaianas, per creare un’altra infradito rivoluzionaria.

Per questo autunno, la Zip Top trasforma le infradito da un prodotto estivo a un’accogliente scarpa per le stagioni più fredde. Sebbene a prima vista possano sembrare normali flip-flops, la Zip Top è dotata di una cerniera lungo il bordo del plantare e sulla base della tomaia, che consente di applicare o rimuovere la parte superiore, regolabile a seconda di come si desidera indossarla. Il logo Havaianas x MARKET compare sul laccio, sul plantare e su un’etichetta cucita sulla tomaia.

Grazie alla loro collaborazione, Havaianas e MARKET superano i limiti del design delle infradito, ripensando non solo l’aspetto del prodotto, ma anche il suo scopo. Le infradito, considerate una calzatura prettamente estiva, con questa collaborazione diventano un’alternativa perfetta anche per l’inverno.

“Siamo i primi a collaborare con Havaianas non solo per realizzare un infradito tradizionale, ma per rivoluzionare a 360 gradi il modo di indossare i modelli del brand. La costruzione di un sistema modulare, consente ad Havaianas di continuare a progettare e sviluppare nuove tomaie per la sua già iconica linea di infradito, offrendo un’esperienza più dinamica a chi le indossa e mostrando a tutti che non sono fatte solo per la spiaggia, ma anche per la città“, afferma Mike Cherman, fondatore di Market.

“La Zip Top è la silhouette più dirompente che abbiamo mai progettato per Havaianas. Abbiamo avuto la straordinaria opportunità di collaborare con Mike e con il designer di calzature Daniel Bailey, per sviluppare una versione super cool della nostra infradito: chiusa da una tomaia in tessuto imbottito che la trasforma in una scarpa elegante e dirompente“, afferma Leonardo Boin, Havaianas Footwear, Industrial and 3D Design Senior Manager.