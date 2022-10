Karim, che confusione! Jordan e Cora separate alla nascita? Le donne di Benzema: a Parigi per il Pallone d’Oro | FOTO

SportFair

Karim Benzema ha ricevuto ieri, come da pronostico, il Pallone d’Oro 2022. Il calciatore francese è stato premiato a Parigi davanti ad amici e colleghi, ma anche alla sua famiglia.

Durante il discorso di ringraziamenti, Benzema è stato affiancato sul palco dal figlio di 5 anni Ibrahim, ma in sala per lui c’erano anche… due donne.

Ebbene sì! A supportare il calciatore francese erano presenti ieri Cora e Jordan: due splendide donne, difficili da distinguere, che hanno stregato, in tempi differenti, Benzema.

Cora Gauthier è la moglie del calciatore francese: i due si sono conosciuti nel 2015 e sembra si siano sposati segretamente l’anno seguente, per poi metter su famiglia nel 2017, con la nascita del piccolo. Non si hanno ulteriori notizie sulla storia d’amore dei due, ma sembra che non sia durata a lungo.

Benzema, infatti, aveva ieri al suo fianco la bella Jordan Ozuna, la sua attuale fidanzata, che somiglia molto alla sua ex (osiamo dire) moglie. Le due, infatti, sembrano separate alla nascita e in molti non sono riusciti a capire che si trattasse di due persone differenti.

Benzema, comunque, sembra essere rimasto in ottimi rapporti con Cora Gauthier, che ieri ha postato una storia Instagram

condividendo un post di Benzema, nuovo Pallone d’Oro, con un dolce commento, “noi siamo molto orgolgiosi di te”. Sul profilo social della bella modella francese, anche dei selfie in abito elegante col piccolo.

La ragazza apparsa nelle foto con Benzema, in aereo, insieme al premio ricevuto dal calciatore francese, non è però Cora, bensì Jordan, che ha affiancato il giocatore del Real Madrid e ha commentato “orgogliosa è dir poco”.

Ricordiamo inoltre che Benzema ha anche un’altra figlia, di 8 anni, Melia, nata dalla relazione con Chloe De Launay.