Il Lombardia, l’ultima di Nibali e Valverde: il saluto è da brividi | FOTO e VIDEO

E’ una giornata molto emozionante e importante per il ciclismo: è l’ultima corsa di due fuoriclasse eccezionali come Valverde e Vincenzo Nibali. E’ in corso il 116° Il Lombardia. La Classica delle Foglie Morte si sviluppa su un percorso altamente impegnativo con nove salite da affrontare lungo l’arco dei 253 km da Bergamo a Como.

Il menù degli ultimi 60 km prevede il Ghisallo, il San Fermo della Battaglia, il Civiglio e ancora il San Fermo prima del traguardo in riva al Lago.

Grande emozioni per il saluto finale a Nibali e Valverde. Alla partenza sono stati accolti da centinaia di appassionati e dalla autorità. “Voglio essere presente nel finale e spero di avere anche la forza di provare a fare la gara. Quello che abbiamo fatto durante la settimana è senza dubbio un segnale positivo per me. Posso dire che tutti i corridori che abbiamo visto correre in questi giorni stanno bene e oggi non sarà facile per nessuno”, le parole di Nibali prima della partenza.