Fabio Fognini vince contro Grenier e si tuffa in mare | FOTO

SportFair

Continua il percorso di Fabio Fognini al torneo di tennis a Napoli. Il tennista azzurro ha avuto la meglio del francese Grenier, nel match dei sedicesimi di finale. Il match si è deciso al terzo set e l’italiano si è dimostrato in grande spolvero soprattutto nel finale e nei momenti caldi della partita.

Fabio ha trionfato dopo due ore e 43 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, staccando il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà Carreno Busta.

L’esultanza di Fognini è stata molto particolare. Il tennista italiano ha deciso di tuffarsi in mare. Subito dopo la partita ha pensato bene di attraversare la strada, sfilarsi la maglietta e tuffarsi dagli scogli. Il ligure è adesso pronto a scendere in campo per gli ottavi di finale.