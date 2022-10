I desideri dei bambini si avverano anche con le foto! Cheerz presenta l’album Solidale per Make-A-Wish Italia Onlus

SportFair

Cheerz, leader in Europa nella stampa fotografica da mobile, si definisce una “stampante di sorrisi”. Una caratteristica fondativa del proprio DNA che ha permesso una partnership etica, autentica e di valore con Make-A-Wish® Italia Onlus, l’associazione che si pone come obiettivo far vivere ai bambini malati delle giornate indimenticabili.

Il modo migliore per riportare la speranza e per aiutarli a lottare quotidianamente contro la loro malattia. Make-A-Wish® Italia Onlus mira a realizzare il desiderio di ogni bambino affetto da gravi patologie tra i 3 e i 17 anni, i cui genitori ne fanno richiesta. E siccome ogni bambino è unico, il principio è quello di affrontare il suo sogno come un’esperienza esclusiva, segnando il suo spirito con un ricordo totalmente indelebile.

Per Cheerz, che stampa ricordi legati all’amore, all’allegria, all’amicizia e ai momenti indimenticabili, è stato spontaneo partecipare alle attività di questa associazione, inserendo questa collaborazione nel programma #contuttoilcuore. L’album solidale Cheerz x Make-A-Wish® Italia Onlus è un progetto forte e ambizioso proprio come lo slogan di Make-A-Wish® Italia Onlus: “Trasformiamo ogni desiderio in un bambino più forte.“!

All’interno della proposta Cheerz, tra gli album fotografici, spicca questa stupenda opportunità. Un album fotografico di qualità superiore, proposto in quattro colori vivaci e con un design esclusivo. Ogni album rappresenta una piccola buona azione, il suo acquisto infatti consente una donazione di 5 euro a Make-A-Wish® Italia Onlus, per contribuire al finanziamento dei desideri dei bambini malati. Un segno di speranza, un piccolo gesto per trasmettere forza ai bimbi, attraverso l’energia dei ricordi e la gioia, la leggerezza, che sanno portare da sempre le fotografie.