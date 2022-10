Berrettini, che emozione! Consegnate le chiavi della città di Firenze | FOTO

SportFair

Serata emozionante e speciale per Matteo Berrettini. Il campione di tennis italiano, nato a Roma ma da sempre grande tifoso della Fiorentina, è sceso in campo oggi all’Artemio Franchi, prima del fischio d’inizio della sfida di Serie A tra i viola e la Lazio, ha ricevuto un dono speciale.

A Berrettini, che si trova nella città toscana per il torneo di tennis iniziato oggi, sono state consegnate le chiavi della città di Firenze, presenti il sindaco Dario Nardella e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone

‘‘Avere le chiavi della città di Firenze è qualcosa di pazzesco, è un’emozione grandissima essere qui, non ricordo neppure quando è stata l’ultima volta al Franchi. Mio padre è cresciuto con la Fiorentina nel cuore e Firenze per me è una seconda casa. La mia passione è nata dalla famiglia, quando la squadra viola ha cominciato la scalata dalla C2”, queste le parole di Berrettini ai microfoni Sky.