Aw Lab presenta il secondo episodio di Perfetta: Jessica Giorgia Senesi protagonista della puntata | FOTO

Chi è perfetta? Giunti ormai alla seconda edizione di Perfetta, conosciamo già la risposta, ovvero nessuna! In questa edizione del format di AW LAB, Perfetta va più a fondo e tratta il tema della self confidence sotto vari aspetti, dal self care al self sex esteem.

La protagonista di questa puntata è Jessica Giorgia Senesi che per l’occasione indossa le iconiche adidas Forum Low dal design low-cut, un omaggio al DNA sportivo, tipico degli anni ’80.

Jessica è una giovane content creator che racconta la sua transizione sui social con simpatia e leggerezza ma senza perdere il focus su importanti tematiche sociali.

Attivista e influencer dal carattere autoironico e sincero, sensibilizza e informa la sua community, si impegna quotidianamente perché nessuno senta più il peso delle discriminazioni e perché la società diventi un posto più sicuro e accogliente per ogni persona. Cura molto il rapporto con chi la segue ed è sempre disponibile al dialogo con gli altri, portando un punto di vista positivo e sincero.

Ad accompagnare Jessica in questa nuova puntata di Perfetta, la psicologa Francesca Picozzi che supporta ogni episodio con dei veri e propri workout pensati per dare spunti pratici dai quali partire per iniziare un percorso di crescita personale basato sulla self-confidence.

Scopri Perfetta su https://www.aw-lab.com/campagne/perfetta sul canale Youtube di AW LAB Perfetta #2 e sui canali social del brand.

Jessica Giorgia Senesi indossa:

Sneakers: adidas Forum Low

T-shirt: adidas Always Original Laced

Leggings: adidas Always Original 7/8

Felpa: Track adidas Primeblue SST