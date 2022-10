SportFair

AW LAB e il brand canadese “Power” annunciano una nuova collaborazione per la collezione Autunno/Inverno 2022. Dal 13 ottobre per due settimane, ci sarà una copertura su tutti i canali dalla pagina web all’app e in negozi selezionati in Italia e Spagna.

Per questa collaborazione, AW LAB lancerà i modelli must-have del marchio, XoRise+ e Duofoam Max, che combinano caratteristiche e stile per accompagnarti dalle prestazioni sportive attive quotidiane, al lavoro e all’aperitivo.

“AW LAB resta fedele al suo concetto di “Play with Style” che unisce la sua proposta a quella di Power che risalta la sua immagine che “Per iniziare ogni giornata nel modo migliore, basta un salto. Le collezioni di calzature e abbigliamento Power offrono uno stile ispirato all’allenamento con un look urbano quotidiano”, afferma David Pujolar, General Manager di AW LAB.

La campagna è l’inizio di una lunga collaborazione che vedrà il suo seguito nella seconda fase di lancio con la collezione Primavera/Estate 2023.

www.aw-lab.com