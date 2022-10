Atlantic Stars presenta la Teddy Berri: la sneaker in limited edition in collaborazione con Silvia Berri | FOTO

SportFair

Atlantic Stars prosegue la collaborazione con Silvia Berri, fashion consultant e art director, che nel corso delle ultime stagioni ha aggiunto ecletticità e punti di vista inediti alla dirompente creatività del brand italiano di fashion sneaker.

Da questo connubio nasce il modello Teddy Berri, restyling eccezionale del modello di punta del brand, il Ghala, rinomato per comfort e versatilità.

Teddy Berri è una sneaker dal design sportivo in morbidissimo suede, i cui colori accesi e vividi sembrano restare neutri grazie alla consistenza dell’eco pelliccia. Il risultato è una sneaker differente e che strizza l’occhio a chi desidera un twist nuovo per il proprio look. La combinazione dei toni tra marrone, azzurro e bianco, è una dedica a chi desidera una sneaker abbinabile in ogni destinazione d’uso.

Il risultato della sinergia tra i designers di Atlantic Stars e Silvia Berri, grande esperta di stile e profonda conoscitrice dei desideri delle donne, è una sneaker di alta qualità, differente, confortevole e dal design ricercato, pensata per un utilizzo all day long.

Le Ghala Teddy Berri sono disponibili in limited edition su atlanticstars.it e in una selezione di rivenditori del brand.