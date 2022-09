La voce di gossip su Wanda Nara: “è il calciatore Payero il nuovo fidanzato della showgirl” | FOTO

SportFair

Wanda Nara è finita di nuovo su tutte le prime pagine di gossip. La showgirl argentina ha confermato le ultime voci, attraverso un messaggio su Instagram ha ufficializzato la rottura con Mauro Icardi, Le ultime indiscrezioni hanno trovato sempre più conferma, la coppia era in crisi ormai da tempo e nonostante le smentite il rapporto era già compromesso.

Secondo voci provenienti dall’estero, Wanda Nara avrebbe iniziato una nuova relazione con un altro calciatore: Martin Payero, centrocampista del Boca Juniors di 24 anni. La notizia è stata lanciata dalla giornalista Pia Shaw nel programma tv LAM.

“Hanno trascorso una serata insieme al locale Afrika. Hanno riso, bevuto e ballato insieme”, ha svelato. L’altra giornalista Yanina Latorre ha invece confessato: “da settimane c’è una persona, un uomo che non conosco, che vuole vendermi informazioni su Wanda Nara e un altro calciatore ma ovviamente non sono disposta a pagare”.

Chi è Martin Payero

Martín Ismael Payero è un centrocampista del Boca Juniors in prestito dal Middlesbrough, classe 1998. E’ un centrocampista centrale, di piede destro. E’ cresciuto nelle giovanili del Banfield, poi l’esordio in prima squadra. E’ passato in prestito al Talleres, poi la cessione a titolo definitivo al Middlesbrough. Nel 2022 viene acquistato dal Boca Juniors in prestito, attualmente gioca in Argentina.