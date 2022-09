Seletti x D1 Milano: una coppia di orologi Polycarbon dedicata al giorno e alla notte

SportFair

SELETTI x D1 MILANO è l’inedita collaborazione tra due aziende che hanno saputo lasciare il segno del design italiano nel mondo, entrambe protagoniste di partnership con designer e creativi del panorama contemporaneo.

Eccezionalmente insieme, nel segno dell’originalità e dell’avanguardia, propongono una coppia di orologi Polycarbon di D1 Milano ispirati al giorno e alla notte, metafora di tutti i contrari, resa esclusiva grazie a due dei pattern più amati e noti di Seletti, il design brand italiano dall’anima sempre pop e originale.

L’incontro tra questi eclettici brand è sancito dal claim “TIME FOR (R)EVOLUTION” che si fa interprete di una proposta fuori dagli schemi, due orologi proposti in unica box, che raccontano le dicotomie di personalità e pensiero di ognuno di noi e delle nostre coppie.

Gli orologi Polycarbon di D1 Milano dedicati a questa straordinaria collaborazione sono dei pezzi unici grazie alla tecnica water transfer che, applicata a cassa e bracciale, rende ogni orologio esclusivo.

Presentata in policarbonato con rivestimento soft touch, la coppia di orologi al quarzo Seletti x D1 Milano è water resistant e dotata di una cassa in policarbonato incisa con le icone del buio e della luce: un missile e un aereo di carta. Protagonisti dello special pack dalla creatività Seletti anche due sorprendenti miniature in ceramica dei simboli della collezione.

Seletti x D1 Milano è proposta a partire dal 20 settembre in 300 box esclusive ed è disponibile worldwide presso gli store D1 Milano, nei migliori retailers del brand e su d1milano.com al prezzo di Euro 295,00.