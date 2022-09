Make a Bold Move, la nuova collezione di Timberland: nuovi modelli audaci | FOTO

SportFair

Per la stagione FW22 Timberland propone l’eco-innovazione in un numero di prodotti mai visto prima, offrendo nuovi modelli audaci adatti a ogni tipo di avventura, dalla città ai sentieri. Dall’ultima collezione di calzature GreenStride™ del marchio, realizzata con materiali naturali rinnovabili, ai resistenti capi d’abbigliamento per l’outdoor progettati per affrontare qualsiasi condizione atmosferica, Timberland per questa stagione invita ad essere coraggiosi grazie ai prodotti pensati per stare al caldo, protetti e perfetti per affrontare al meglio esperienze all’aria aperta.

Con un design accattivante e dall’ispirazione trail, le nuove scarpe da hiking GreenStride™ TBL Turbo hanno un look deciso e adatto all’azione, e allo stesso tempo comode per rilassarsi e riposarsi. I dettagli iconici sono presenti nel caratteristico color grano, mentre le spesse suole GreenStride™ garantiscono la massima ammortizzazione e un tocco moderno. La leggera soletta OrthoLite assicura comfort sotto i piedi e il trattamento antimacchia Defender Repellent Systems contribuisce a mantenerle come nuove. Questo modello da hiking innovativo è leggero sia per i piedi che per il pianeta: realizzato responsabilmente con pelle Better Leather proveniente da una conceria classificata Silver dal Leather Working Group per le sue pratiche ambientali e tessuto ReBOTL™ con almeno il 50% di plastica riciclata.

Gli stivali impermeabili GreenStride™ Tree Vault 6-Inch presentano lo stile classico degli stivali da lavoro e la loro caratteristica impermeabile, rinnovati per le nuove avventure di questa stagione. Questa silhouette ispirata al passato offre uno stile audace senza compromettere le prestazioni e l’eco-innovazione; la pelle Better Leather impermeabile e la costruzione con cuciture termosaldate proteggono dal bagnato, mentre le suole GreenStride™ offrono un comfort leggero e una naturale trazione per tutto il giorno.

Gli stivali impermeabili GreenStride™ Cortina Valley 6-Inch, progettati ispirandosi all’iconico stivale giallo di Timberland, sono perfetti per affrontare la città all’aria aperta. Questo modello completamente impermeabile utilizza materiali eco-consapevoli, come le suole GreenStride™ realizzate con materiali naturali rinnovabili, la pelle Better Leather impermeabile e la fodera in tessuto ReBOTL™ realizzata con almeno il 50% di plastica riciclata.

Timberland crede che l’outdoor sia una mentalità, uno stato d’animo capace di connetterti agli spazi aperti indipendentemente dal luogo in cui ti trovi, dalle capacità o dall’attività svolta. La giacca termica Mountain Town è stata progettata con questo obiettivo, per proteggere ed essere pronti per qualsiasi attività all’aria aperta. Questo modello leggero introduce l’eco-isolamento Timberland ThermaRange™, un materiale completamente riciclato e superleggero che adatta le sue prestazioni alla temperatura esterna. L’eco-isolamento ThermaRange™ mantiene più caldi quando fa freddo e più freschi quando fa caldo, aiutando a stare comodi quando il tempo cambia. Realizzata responsabilmente con nylon riciclato al 100% e dotata di tecnologia DryVent™ per una protezione impermeabile e traspirante.

La collezione FW22 sarà disponibile da oggi su timberland.it, nei negozi Timberland® e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.