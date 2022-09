Terrore durante la Laver Cup di tennis: uomo entra in campo e si dà fuoco | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ in corso la Laver Cup di tennis, la competizione ha già regalato grande spettacolo. Un episodio clamoroso si è verificato durante il match tra Tsitsipas e Schwartzman. Per la cronaca la partita non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto risultato di 6-2, 6-1. La gara è salita alla ribalta per un altro motivo.

Nel dettaglio un uomo, dopo aver fatto irruzione in campo, si è dato fuoco mentre mostrava un cartello contro l’uso dei jet privati. E’ stato immediato l’intervento degli uomini della sicurezza e i sanitari presenti all’interno dell’impianto, fortunatamente non si sono registrate conseguenze per l’uomo: è stato immediatamente medicato e successivamente accompagnato fuori dal campo. Il match è ripreso dopo la sospensione di qualche minuto.